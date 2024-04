Caminhada com visita à Quinta da Bacalhôa e prova de vinhos

A Time Out diz

Pelas 10.00 inicia-se a caminhada de 10 km pelo Parque Natural da Serra da Arrábida, com passagem pelo Parque do Alambre, Aldeia da Portela e Aldeia da Piedade. A caminhada termina no parque em frente à Casa das Tortas de Azeitão, com almoço em piquenique ou restaurante, por volta da uma da tarde. Às 14.45 inicia-se a visita guiada ao Museu da Bacalhôa, com os seus vários núcleos de arte e uma grande colecção privada de painéis de azulejo. Segue-se a visita ao Palácio e Quinta da Bacalhôa, onde se podem ver várias peças da Colecção Berardo, os jardins de buxo, a Casa do Lago, as vinhas e a adega, com passagem pela sala das barricas da Adega e prova de três vinhos.

Percurso circular, fácil, de 10 km. Inscrições em Caminhadas Smile. Ponto de encontro: Rua Coronel António Emílio Cortes, Aldeia de Irmãos (junto à capela no Largo de São Sebastião, Azeitão). 3 Abr (Sáb) 09.45-17.30. 27€