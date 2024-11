Caminhada de Natal pelas luzes de Lisboa

O percurso desta sexta-feira 20 de Dezembro tem início no Terreiro do Paço e vai em direcção ao Marquês passando pelo Rossio, Teatro Nacional D Maria II, Coliseu dos Recreio e Avenida da Liberdade. Daí ruma ao Príncipe Real, Miradouro São Pedro de Alcântara e Praça Luís de Camões. Já de volta ao Terreiro do Paço, o destaque vai para o Chiado, Rua do Carmo, Rua Augusta e Praça do Município.

Percurso circular de 8 km, de dificuldade moderada e 3 horas de duração. Ponto de encontro: Praça do Comércio junto à estátua D. José I. Inscrições e +info em Green Trekker. 15 Dez (Dom) 20.30-23.00. 10€