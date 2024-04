Caminhada e Piquenique no Bosque dos Druidas | Dia da Mãe

A Time Out diz

Neste domingo, 5 de Maio, vá comemorar o Dia da Mãe com um passeio pela Serra de Sintra. O percurso começa no Convento dos Capuchos e parte em direcção à Tapada da Urzeira, com os seus cedros do Buçaco e vistas para a costa de Cascais e península de Setúbal. Após passagem pelo Alto do Monge, entra-se então no Bosque dos Druidas, zona em que a humidade da face norte da Serra de Sintra permite o crescimento de vegetação densa que cria aquela magia que deu à serra o nome de Monte da Lua. Daí se regressa ao ponto de partida, mas não sem antes fazer um piquenique preparado pelo guia da Hike Land e chef de cozinha Dinis Correia e que, entre outras coisas, conta com scones caseiros e biscoitos com doce de maçã.

Percurso fácil, circular, de 7 km e desnível acumulado de +260 m. Duração: 3 horas. Inscrições em Hike Land. Ponto de encontro: parque de estacionamento do Convento dos Capuchos. 1 Mai (Qua) 10.00-13.00. 17,50€/10€