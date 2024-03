A Time Out diz

A Green Trekker tem uma nova rota de vinhos: a de Palmela, com uma caminhada pela serra com passagem por sítios arqueológicos, seguida de visita à Adega de Palmela com uma prova de vinhos. O percurso inicia-se em direcção à Serra do Louro, passando por moinhos de vento, até ao Castro de Chibanes (ruínas de um povoado de III a.C.), rumando depois para uma alcaria romana. O regresso é por estradão em direcção ao castelo e à Adega de Palmela, onde haverá uma prova de vinhos.

Percurso circular de 5 km e dificuldade moderada. Duração: 5h30. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: parque de estacionamento do Castelo de Palmela. 30 Mar (Sáb) 10.00-15.30. 25€