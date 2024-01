A Time Out diz

A proposta é que leve os miúdos e vá explorar a Quinta do Pisão, com as suas diversas paisagens, verdejantes nesta época do ano. Vai cruzar-se com burros, que provavelmente o virão cumprimentar, e cavalos, que manterão uma distância prudente.

Percurso fácil, circular, de 6 km. Duração: 3 horas. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: Quinta do Pisão (estacionamento) Estrada EN9-1. 11 Fev (Dom) 10.00-13.00. 10€