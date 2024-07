A 100 Pegadas organiza uma caminhada gratuita no sábado, 10 de Agosto, pela Serra de Sintra, num percurso que parte da Barragem do Rio da Mula, vai à descoberta das paisagens da Quinta do Pisão e sobe ao Miradouro da Pedra Amarela. A participação é grátis, com inscrição obrigatória.

Percurso circular exigente de 14 km, com 4h30 de duração. Ponto de encontro: estacionamento da Barragem do Rio da Mula. Inscrições e +info em 100 Pegadas. 10 Ago (Sáb) 08.30-13.00. Grátis com inscrição obrigatória