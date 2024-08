Caminhada no corredor verde do vale de Alcântara

Neste domingo, 18 de Agosto, faça um bom passeio sem ter de sair de Lisboa. O percurso passa por corredores ciclo-pedonais ao encontro do Corredor Verde do Vale de Alcântara (ainda em construção), um eixo verde que liga a área deplanalto da cidade e a frente ribeirinha, de Campolide a Alcântara. Pelo caminho, há vários pontos de interesse, como o Miradouro do Parque Eduardo VII, a obra do artista urbano José Carvalho (OzeArv), no túnel de acesso à Av. de Ceuta, e o miradouro panorâmico do Jardim da Bela Flor.

Percurso circular fácil de 11 km, com 4 horas de duração. Ponto de encontro: Estufa Fria de Lisboa. Parque Eduardo VII. Inscrições e +info em 4Trilhos. 18 Ago (Dom) 09.30-13.30. 10€ (pagamento no local em numerário ou MBWay). Inclui sumos, biscoitos e 1 Mini Kit Kat