A Time Out diz

A caminhada começa no parque de estacionamento de Campolide, no final da Avenida General Correia Barreto, e vai percorrendo uma série de pontos de interesse, entre eles os miradouros: Miradouro das 3 Cruzes, Parque do Calhau, Miradouro Keil do Amaral, Miradouro do Moinho do Penedo, Miradouro e Jardins de Montes Claros, Parque Recreativo da Serafina, Miradouro do Luneta dos Quartéis e Miradouro e Parque de Merendas da Escarpa.

Percurso circular de dificuldade moderada, 14 km, com duração de 4h30. Ponto de encontro: parque de estacionamento à entrada do Parque Florestal de Monsanto, do lado de Campolide – Acesso Este. 21 Abr (Dom) 09.30-14.00. Inscrições: www.caminhando.pt. 8€