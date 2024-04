Caminhando com flamingos

A Time Out diz

No complexo de salinas do Samouco não falta o que ver. Desde logo, ver e perceber como funcionam as salinas. Observar as muitas aves deste habitat é o passo seguinte – e são muitas. Há 170 aves identificadas. Para lá dos flamingos, há corvos marinhos, maçaricos, com os seus longos bicos, andorinhas do mar anãs, garças brancas, grandes e pequenas, pilritos, e muitos outros que, de binóculos postos, poderá avistar. Sem necessidade de qualquer utensílio, pode fazer uma festinha aos adoráveis burros mirandeses que estão num espaço próprio da reserva.

Percurso circular fácil, de 6 km, com duração de 3h40. Ponto de encontro: entrada das salinas do Samouco. Inscrições: www.caminhando.pt até às 16.30 do dia anterior. 12 Mai (Dom) 09.50-13.30. 12€