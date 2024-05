Caminhando da Praia do Giribeto à Pedra do Vento

A Time Out diz

Esta caminhada fo feriado de segunda, 10 de Junho, percorre trilhos na zona envolvente entre o Magoito e a Praia do Giribeto, passando pelos Passadiços do Magoito e pelo vale da Ribeira da Mata. "Um percurso que reúne praias, trilhos desafiantes, vistas fantásticas do Miradouro da Pedro Vento e a descida à Praia do Giribeto", descreve a Caminhando.

Percurso circular exigente, de 12 km, com 4 horas de duração. Ponto de encontro: parque de estacionamento da Praia do Magoito. Inscrições: www.caminhando.pt até às 16.30 do dia anterior. 10 Jun (Seg) 09.30-14.00. 8€