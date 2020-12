Caminhando em bosques de Sintra

Neste domingo, dê uma escapadinha até Sintra para uma caminhada entre os bosques de Sintra. Alinhe neste passeio pela Serra de Sintra que começa junto ao Santuário da Peninha e segue pelos encantadores bosques do vale adjacente em direcção ao Tholos do Monge, um dos pontos mais altos da Serra de Sintra. Aproveite para ir fotografando para actualizar as redes com belos postais verdinhos.

Ponto de encontro: Parque de estacionamento do Santuário da Peninha. Dom 09.00. www.caminhando.pt. 8€.