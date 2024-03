Caminhando entre Gaios e Rosários, na Moita

A Time Out diz

O percurso parte do cais e segue a baía da Moita, com os seus barcos de pesca e embarcações de recreio. Após percorrer algumas ruas do centro histórico, e cruzar o parque municipal, ruma para a zona rural, regressando depois à zona ribeirinha com passagem pela Praia do Gaio-Rosário. Destaque para a passagem pelas antigas salinas, ladeadas por vegetação de sapal e onde se poderão observar algumas aves limícolas, entre elas, flamingos.

Percurso circular de dificuldade moderada, 15 km, com duração de 4h25. Ponto de encontro: parque de estacionamento junto ao cais da Moita. 3 Mar (Dom) 09.20-13.45. Inscrições: www.caminhando.pt. 8€