A Time Out diz

Passeio dois em um, com caminhada com início na aldeia avieira de Escaroupim em direcção a Valada do Ribatejo e Porto de Muge, com as suas paisagens de rio, campo e pequenos bosques, até à castiça aldeia avieira palafita de Palhota, de onde parte o passeio de barco pelo Tejo e seus mouchões.

Percurso circular de dificuldade média, de 14 km, com duração de 4h30. Ponto de encontro: aldeia avieira de Escaroupim, junto ao embarcadouro. 17 Mar (Dom) 09.00-13.30. Inscrições: www.caminhando.pt até às 16.30 do dia anterior. 20€