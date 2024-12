Caminhos de Fátima – Rota do Tejo – Etapa 1

No sábado 18 de Janeiro inicia-se a primeira etapa da mais icónica caminhada de Portugal. O percurso começa no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, e segue até Vila Franca de Xira, inicialmente pela margem do Tejo e depois pela do Trancão, passando para uma paisagem rural até à Póvoa de Santa Iria, onde se segue pelo passadiço até Alverca. De Alverca a Alhandra, o caminho faz-se pela N10, retomando-se aí os passadiços do Tejo até ao Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira.

Percurso linear difícil, de 33 km. Duração: 9 horas. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: pala do Pavilhão de Portugal, Parque das Nações. 18 Jan (Sáb) 09.00-18.00. 20€