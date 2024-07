A Xuventude de Galicia – Centro Galego de Lisboa inaugura sábado, 6 de Julho, às 17.00, a exposição "Caminos de Santiago", com 120 fotografias de Ramón Fernández dos oito caminhos, acompanhadas de algumas narativas e do filme 12 no Camiño. A exposição está instalada nos salões do palácio sede do Centro, que por si também merecem visita. À inauguração segue-se, à noite, a tradicional foliada, ou seja, festa com música tradicional galega e baile.

Rua de Júlio Andrade, 3. Seg-Sex 11.00-20.00. Até 31 Jul. Entrada livre