Carlos Barretto – Concertos Antena 2

Esta quarta-feira, 5 de Junho, Carlos Barretto traz ao Auditório do Liceu Camões o seu novo álbum a solo, Lonely Dog. O contrabaixista tem estado sempre em cena, mas desde 2002, com Solo Pictórico, pela CBTM, que não havia novo disco. O apresentação é parte da temporada de Concertos Antena 2, com transmissão em directo, entrada livre e às 19.00, como de costume. O novo álbum tem o apoio da Fundação GDA e da Antena 2, mas não tem distribuição em loja: "Para o adquirir, mandar MP, please", diz Carlos Barretto na sua conta de Instagram.

Auditório do Liceu Camões. Rua Almirante Barroso, 25 B. 5 Jun (Qua) 19.00. Entrada livre