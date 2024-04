A Time Out diz

Sábado 4 de Maio, Carlos Bica vai ao Seixaljazz num espectáculo comemorativo do Dia Internacional do Jazz, assinalado a 30 de Abril. Em vez do seu mais habitual Trio Azul, Bica apresenta-se em quarteto, tendo convidado jovens talentos portugueses para este seu mais recente projecto: o saxofonista José Soares, o vibrafonista Eduardo Cardinho e o guitarrista Gonçalo Neto. Contrabaixista e compositor, Carlos Bica está em vésperas de entrar em estúdio – conte por isso com a apresentação de composições desse novo álbum que será editado na Clean Feed.

A entrada é gratuita, mas tem de fazer reserva antecipada em formulário online (faça scroll está no fim da página). Seixaljazz, Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. 4 Mai (Sáb) 21.30