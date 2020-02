Carnaval na Musa

De sexta, 21, a segunda, 24, Marvila ganha tom carnavalesco na Musa que se enche de rodas de samba, blocos e batucadas. Logo na sexta (22.30) há Samba do Barril, um festim à volta de um barril (é para beber) com Diogo Xocó (voz, guitarra e percussão), Márcio Lima (voz, guitarra e flauta), Zezinho Gotalipe (bateria e percussão) e todos os que se quiserem juntar com os seus instrumentos. No sábado, Rafael Henrique Victório -- aka Farofa -- salta para trás da mesa de mistura e dá bailinho com música brasileira (22.30). Segunda é dia do bloco Baque do Tejo (20.30) invandir a Musa com ritmos brasileiros, para depois dar lugar a Sheila Piranha e às sonoridades africanas para abanar tudo o que tem. Para encher o bandulho, o chef Pedro Monteiro faz-lhe caldo de abóbora, bolinhos de bacalhau, coxinhas e escondidinho de carne ou veggie.

Rua do Açúcar, 83. Sex-Sáb e Seg. Entrada livre.