Cavalleria rusticana – Teatro ao Largo

Sexta e sábado, 26 e 27 de Julho, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos vão apresentar Cavalleria rusticana (Cavalheirismo Rústico), com uma história de faca e alguidar, de ciúmes, traição e morte. Apesar do seu "dramatismo quase linear, contém um apelo melódico que todos os públicos continuam a sentir. Os músicos na viragem dos séculos XIX para XX , saudaram-na como novidade. Quando surgiu, de facto, foi considerada “moderníssima” e acolhida entusiasticamente. Vianna da Motta (...) considerou-a um salutar contraponto ao “envelhecido” Verdi, tendo deixado escrito: 'Finalmente, começou uma nova época na ópera, finalmente, apareceu algo de novo, original, livre de imitação. Finalmente, a descoberta de novas terras, finalmente, uma nova constelação'", explica o texto de apresentação. A direcção musical é de Antonio Pirolli e o maestro titular do Coro do São Carlos é Giampaolo Vessella.

No domingo, 28 de Julho, Nabucco é o terceiro e último título projectado nas Noites Verdi do Festival ao Largo.

Largo do São Carlos. Cavalleria rusticana, 26 e 27 (Sex, Sáb) 21.30. Projecção de Nabucco, 28 (Dom) 21.30. Entrada livre