I Ciclo de Órgão da Igreja de Santo António

Onde? Igreja de Santo António

Quando? 6 Abr (Sáb) 15.00

Ao longo de 2024, a Igreja de Santo António está a acolher um ciclo de concertos de órgão, no primeiro sábado de cada mês (à excepção de Junho em que será no feriado, 10 de junho). A iniciativa resulta de uma parceria entre a Igreja de Santo António de Lisboa, o QuoVadis | Turismo do Patriarcado de Lisboa e o Museu de Lisboa | Santo António, que, juntos, promovem o primeiro ciclo de órgão na Igreja de Santo António, sob a direção artística de Sérgio Silva. O objectivo é divulgar este instrumento pouco ouvido e dar a conhecer ao público música sacra para órgão. No dia 6 de Abril, sábado, o organista André Ferreira irá executar reportório ainda não divulgado.

Igreja de Santo António. 6 Abr, Sáb 15.00-16.00. Entrada livre, sujeita à lotação do espaço