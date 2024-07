Esta sexta e sábado, 2 e 3 de Agosto, começa o ciclo Cinema ao Ar Livre, no Capitólio, com Império do Sol, de Steven Spielberg (Sex), e Namorada Aluga-se, de Steve Rash (Sáb).

O terraço do Capitólio conta com 200 cadeiras e o ciclo dura todo o mês de Agosto com um total de dez sessões: 9 Ago (Sex), Gremlins, de Joe Dante, 10 Ago (Sáb), Cocoon, de Ron Howard, 16 Ago (Sex), Cocktail, de Roger Donaldson, 17 Ago (Sáb), Jerry Maguire, de Cameron Crowe, 23 Ago (Sex), The Karate Kid, de Bill Conti, 24 Ago (Sáb), O Agente da U.N.C.L.E., de Guy Ritchie, 30 Ago (Sex), Robin Hood: Heróis em Collants, de Mel Brooks, e 31 Ago (Sáb), Annie, de John Huston.

Capitólio. Parque Mayer. Ago (Sex, Sáb) 21.00. Entrada livre