Circuito dos Miradouros de Lisboa

Preparado para uma dezena de quilómetros de caminhada? A Caminhando desafia-o a percorrer 11 dos mais emblemáticos miradouros da cidade e pôr a descoberto algumas das melhores panorâmicas sobre Lisboa, com especial destaque para o Miradouro do Monte Agudo, o Miradouro do Recolhimento, o Miradouro de Santa Luzia ou o Miradouro das Portas do Sol. Leve calçado confortável e uns snacks para o caminho, porque subir e descer colinas não é fácil.

Ponto de encontro: Casa dos Bicos. Sáb 09.30. www.caminhando.pt. 6€.