Club Makumba – A dança como ato de resistência

Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria), Gonçalo Prazeres (saxofone) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo) são o Club Makumba e vão ao jardim do Palácio Pimenta, tendo como pano de fundo a exposição "Lisboa em Revolução, 1383-1974", apresentar o recente álbum Sulitânia. O álbum "abre a janela para uma viagem pelas sonoridades do Mediterrâneo e pela África imaginada. A música dos Club Makumba é uma bandeira de resistência hasteada em costas mediterrânicas, livre de qualquer preconceito ou fronteira geográfica ou estilística. Um estreito de influências numa fusão de cartografias rock, guitarras das costas do sul, ritmos quentes do norte de África, varridos por espíritos que vagueiam no ar e nas dunas do jazz, melodias e afinações antigas, que chegam até nós em tempestades de poeira elétrica", diz a texto de apresentação.

O concerto é parte do Alval'Arte, festival de música e cinema, pelo que às 21.30 pode ver o filme O trabalho liberta? de Edgar Pêra, realizado em 1993, "que questiona o poder libertador do trabalho, sob a sombra dos campos de concentração nazis, através de figuras como Paulo Varela Gomes, António Vaz Pinto, Paulo Borges, Agostinho da Silva, Herman José e Irmãos Catita, entre outros".

Palácio Pimenta, Campo Grande. 20 Jul (Sáb) 19.00. Entrada livre