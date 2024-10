Esta terça, 1 de Outubro, vá à Loja do Cidadão do Saldanha à inauguração da exposição "Cogumelos e mixomicetos – biodiversidade de Monsanto" e fique a conhecer mais de 300 espécies de cogumelos que partilham com outros milhares de seres vivos o ecossistema único que é o Parque Florestal de Monsanto. Esta exposição é uma das formas de celebração dos 90 anos de existência do parque.

Loja do Cidadão do Saldanha. Seg-Sex 09.00-19.00. Entrada livre