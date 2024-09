Colina das Artes 2024

A 3ª edição da Colina das Artes, entre 6 e 14 de Setembro, desdobra-se por vários locais dos bairros da Graça e São Vicente de Fora, com programação de música, teatro e cinema, tudo de entrada livre.

Sexta, 6 de Setembro, a cantora brasileira Bia Ferreira abre o festival no Damas.

Sábado, 7, o Damas é também palco para a banda revelação Miss Universo e o Largo da Graça vai ser palco da actuação itinerante dos Farra Fanfarra.

Domingo, 8, há uma tarde de fado na tradicional Tasca do Jaime. No fim-de-semana de 7 e 8, os Músicos do Monte vão andar pelos miradouros Sophia de Mello Breyner e Senhora do Monte.



Terça, 10, o Jardim Botto Machado, junto à Feira da Ladra, acolhe o DJ set de Celeste Mariposa ao pôr do sol.

Quarta, 11, há concerto de Sara Correia no Patriarcado de Lisboa.

Sexta, 13, é dia de concerto de Sérgio Godinho no Claustro do Convento da Graça, e sábado, 14, Gisela João actua no mesmo espaço.

Neste mesmo fim-de-semana de 13 e 14, haverá combos do Hot Clube de Portugal no Miradouro Sophia de Mello Breyner e uma festa final com Pedro da Linha a 14.

No Mercado de Santa Clara, de 7 a 14 de Setembro, pode ser vista a exposição “Subway Life”, de António Jorge Gonçalves, que mostra pessoas no metro de várias cidades que o autor vem desenhando desde 1998, e que foram publicadas em livro, mas que aqui surgem ampliadas à escala humana, criando um efeito surpreendente de proximidade.

No âmbito da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, foram convidados 20 ilustradores a desenharem sobre o tema da Liberdade; o resultado fará parte de um circuito de exposição nas montras do comércio local durante os dias da Colina das Artes.

Como nas duas edições anteriores, haverá tertúlias na Casa Mocambo (sábado, 7), no Botequim (segunda, 9), na Má Língua (terça, 10) e no Mercado de Santa Clara (quarta, 11).

As programações do Secret Garden, das duas noites de cinema do Royal Cine (6 e 7) e da sessão de cinema infantil no Cinema Insuflável (14) ainda não foram divulgadas.

Vários horários e locais. Entrada livre.