Comédia e anarquia no cinema europeu, na Casa da Achada

Segunda-feira 21 de Outubro é dia de cinema na Casa da Achada, com Zazie no Metro, de Louis Malle, 1960 (89’), às 21.30.

Este ciclo proposto e programado por Narciso Miranda aborda o “anárquico” em diferentes sentidos da palavra, com filmes em que o cómico é elemento de subversão da ordem social e, ao mesmo tempo, onde há uma anarquia da imaginação, que subverte o próprio cinema e as suas formas. Um ciclo com ênfase no cinema surrealista e nas novas vagas modernistas dos anos 60 e 70.



Rua da Achada, 11. Seg, Qui, Sex 15.00-20.00, Sáb e Dom 11.00-18.00. Próxima sessão: Pedro o Louco, de Jean-Luc Godard, 1965 (112’)