Concerto de carrilhão em Mafra

No próximo domingo, 25 de Fevereiro, é dia de concerto de carrilhão no Palácio Nacional de Mafra, a encerrar a programação deste mês. A partir das 16 horas, no claustro sul, o carrilhonista Abel Chaves vai tocar grandes clássicos, e prepare-se para ouvir desde Mozart a ABBA ou Ennio Morricone. Prepare-se também para uma experiência única de grande intensidade sonora – sim, o corpo vibra. O carrilhão tem 57 sinos, o maior dos quais com quase 10 mil quilos, num conjunto de cerca de 200 toneladas.

Antes ou depois do concerto, aproveite para visitar o Palácio Nacional de Mafra, que é de entrada livre ao domingo para residentes nacionais.