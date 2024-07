Concertos ao Pôr do Sol – Mário Costa Quartet

Este sábado, 27, a sessão mensal de Concertos ao Pôr do Sol no Jardim Botânico da Casa da Cerca conta com o baterista Mário Costa, eleito músico jazz do ano de 2024 pela revista jazz.pt. Vem em quarteto, com os franceses Benoît Delbecq (piano, sintetizadores, samplers), Bruno Chevillon (contrabaixo) e o vietnamita-americano Cuong Vu (trompete) e vão apresentar o seu disco do início de 2023, Chromosome. O concerto começa às 21.30, mas antes, às 19.00, a convidada Aline Frazão dá a ouvir a sua playlist.

A 31 de Agosto, será a vez de o cantor e compositor Paulo Ribeiro (de Beja) e o grupo coral Cantadeiras de Essência Alentejana (de Almada) virem ao Jardim Botânico da Casa da Cerca. A 28 de Setembro, a Cerca recebe DJ Ride.

Casa da Cerca. Rua da Cerca (Almada). Sábados 27 Julho, 31 de Agosto e 28 de Setembro, às 21.00. Playlist do convidado 19.00. Entrada livre