Curtas de Miguel Gomes no Liceu Camões

Quarta, 13, e sexta, 15 de Novembro, o Liceu Camões apresenta as curtas de Miguel Gomes em dois programas. A apresentação é parte da retrospectiva integral das obras do realizador no âmbito de LEFFEST. No Camões vai poder ver Entretanto (1999), Inventário de Natal (2000), 31 (2001), Kalkitos (2002), Cântico das Criaturas (2006) e Redemption (2013), distribuídas por duas sessões, com entrada livre: quarta, 13 de Novembro, às 18.00 (duração de 1h34 e legendas em EN) e sexta, 15 de Novembro, às 16.00 (duração de 1h13 e legendas em EN), no Auditório Camões.

Auditório Camões. Rua Almirante Barroso, 25 B. 13 Nov (Qua) 18.00 e 15 Nov (Sex) 16.00. Entrada livre