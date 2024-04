A Time Out diz

Este percurso no feriado de 1º de Maio (quarta-feira) inicia-se em Cheleiros, seguindo ao lado do rio Lizandro, até às cascatas de Anços, localizadas na Ribeira de Mourão e umas das maiores da região de Lisboa. Após passagem pela Aldeia de Anços, o percurso segue por campos de cultivo e carvalhais até ao Penedo do Lexim, uma antiga chaminé vulcânica, classificada como geossítio. Após passagem por diversos moinhos de vento, chaga-se à pitoresca Aldeia da Mata Pequena, que mantém as suas características bem preservadas. Daí, inicia-se o regresso pelo vale da ribeira da Mata, onde se poderá apreciar a flora autóctone.

Percurso circular de 11 km, dificuldade moderada e desnível acumulado de +435 m. Duração: 5 horas. Inscrições em Hike Land. 10€. Ponto de encontro: Cheleiros, junto à Igreja Matriz. 1 Mai (Qua) 10.00-15.00. 10€