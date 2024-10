Da Praia da Adraga ao Penedo

Exigente e deslumbrante são provavelmente dois bons adjectivos para qualificar esta caminhada que vai da bela e agreste Praia da Adraga à encantadora aldeia do Penedo. O percurso tem início pelas falésias de onde se apreciará a Praia do Cavalo, o Fojo da Adraga ou Fojo dos Morcegos e o Miradouro da Praia do Carneiro, com o azul do oceano imenso em fundo. O caminho segue em direcção às pacatas ruelas da luminosa Ulgueira, sobe os verdes trilhos para a Tapada do Canudo e desce à Tapada dos Cedros até às aldeias do Pé da Serra e ao Penedo, com o seu casario antigo, pintado de branco. O regresso faz-se pela não menos bonita Almoçageme e daí em direcção ao mar cruzando uma mata e descendo uma inclinada duna até ao ponto de partida.

Percurso circular, exigente, de 18 km, com 6 horas de duração. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: parque de estacionamento de Praia da Adraga. 24 Nov (Dom) 10.00-16.00. 15€