Dança não dança, na Gulbenkian

A exposição "Dança não dança” encerra um programa mais amplo, intitulado “Dança não dança – arqueologias da nova dança em Portugal”, que procura situar aquilo a que nos anos 1990 se chamou a Nova Dança Portuguesa, fazendo um levantamento das diferentes manifestações de dança desde o modernismo do início do século XX até ao início do XXI. A exposição resulta de um trabalho colectivo e agrega materiais de arquivo e registos de dança – audiovisuais, fotografias, cartazes, publicações – expostos ao longo de sete salas, num percurso que dá conta das transformações sociais e culturais e do discurso sobre o que pode ou não pode ser considerado dança. A Nova Dança veio desestabilizar o que se entende por dança e as próprias noções de corpo e da sua representação nos fins de 1980s, inícios de 1990s, e foi por isso o ponto de partida para este projecto com curadoria de João dos Santos Martins, Ana Bigotte Vieira, Carlos Manuel Oliveira e Ana Dinger.

Fundação Calouste Gulbenkian, Galeria do Piso Inferior. Avenida de Berna, 45 A. De 15 Nov até 13 Jan. Qua-Seg 10.00-18.00. Entrada livre