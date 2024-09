De Mafra ao Atlântico

"Arrancamos directos ao trilho do Sr.Heitor e passaremos pela Igreja do Arquitecto. Percorremos o vale com o mesmo nome até chegarmos ao Vale do Lizandro. Subimos a encosta até à aldeia de Pobral e daí descemos até ao Vale do Falcão e depois até à Praia de São Julião. Iremos depois pelas Arribas até à Foz do Lizandro e daí até à Capela da Senhora do Ó. Vamos na recta final pelo Vale da Vidigueira até Mafra", descreve o guia, João Sá Nogueira.

Percurso circular exigente, de 22 km e 7 horas de duração. Ponto de encontro: Parque Desportivo Municipal de Mafra. Inscrições e +info em Green Trekker. 05 Out (Sáb) 10.00-17.00. 15€