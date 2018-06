Há arraiais e arraiais, e depois há a festa alternativa no Cineteatro Capitólio. No dia 12 acontece a primeira edição do Arraial do Capitólio que conta com a reposição do espectáculo Deixem o Pimba em Paz com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo que se unem em nome de uma coisa tão portuguesa: o pimba – aquele elemento básico ao qual ninguém pode fugir quando se fala em Santos Populares. A noite segue com o DJ Fernando Alvim.