Descobrir a natureza das encostas do Guincho

A Time Out diz

O percurso parte do topo da Malveira Serra, pela encosta Sul da Serra de Sintra, percorrendo trilhos de mato mediterrânico, com esteva, tojo, aroeira, murta e sabina-da-praia, com vista sobre o oceano, as dunas do Guincho, a barra do Tejo e a Serra da Arrábida. O percurso segue pelo cimo das arribas e desce depois até à Praia do Abano e Forte do Guincho – que pertencia ao conjunto de fortalezas que defendiam esta costa, no século XVII – e regressa à Malveira da Serra, passando por pinhais.

Percurso circular de 9 km, dificuldade moderada e 05.30 de duração. Marcações em Hearts into Nature, até às 10.00 do dia anterior. Ponto de encontro: Restaurante O Farol da Serra, Rua do Rei da Bica, Malveira da Serra. 29 Mar (Sexta-feira Santa) 10.00-15.30. 15€/ 10€ (até 17 anos)