Discipline of Subjectivity, de Erwin Wurm

"O norte da Europa ofereceu-nos a sua parte de artistas que constroem um universo artístico dominado pelas leis, físicas e simbólicas, do absurdo. Uma mistura de gravidade e de insustentável leveza; perante as suas obras nunca sabemos muito bem como nos devemos comportar, como interpretar: serão para levar a sério ou para rir? Qual o plano em que se situam? Da crítica, do político ou, ao invés, do derisório, do anárquico ou do desconstrutivo? Ou os dois em simultâneo?", começa por interrogar Nuno Faria, em Sample my sausage, texto que podemos ler na folha de sala da exposição, na galeria Cristina Guerra Contemporary Art.

Cristina Guerra Contemporary Art. Rua de Santo António à Estrela, 33. De 16 de Maio até 29 de Junho. Ter-Sex 11.00-19.00, Sáb 15.00-19.00. Fecha aos feriados