Do Vale da Rocha às falésias de Porto Dinheiro | Lourinhã

A 22 de Setembro, domingo, junte-se a esta caminhada que junta terra e mar. O verdejante Vale da Rocha tem elevado interesse ecológico e paisagístico, com os seus carvalhos, carrascos e freixos, e com algumas grutas, como a Cova do Texugo e a Cova da Moura. Daí o percurso segue para o mar, ou seja para a costa, com arribas areníticas e argilosas de cor avermelhada e acinzentada e falésias onde se encontra uma das jazidas mais ricas em fósseis de dinossauros do mundo.

Percurso circular de 12,5 km, dificuldade moderada, com 5 horas de duração. Ponto de encontro: estacionamento junto ao Centro Social e Cultural de Ribamar. Inscrições e +info em Hike Land. 22 Set (Dom) 10.00-15.00. 10€