Domingos Bomtempo no São Luiz

Na sexta-feira 3 de janeiro vai ouvir-se a cantata A Paz da Europa, op. 17 (1814), de João Domingos Bomtempo, na sala Bernardo Sassetti do Teatro São Luiz, como parte do ciclo Jardim Aberto, que irá apresentar pequenos ensembles de músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa e/ou do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. O concerto é apresentado por João Paulo Santos, que vai estar também no piano e direcção. A Alegria é interpretada pela soprano Ana Franco, a Fidelidade pela contralto Rita Coelho, o Valor pelo tenor João Cipriano e a Guerra pelo baixo João Oliveira.

Além de compositor, Bomtempo foi político, fundador de orquestras, director do Conservatório e instrumentista de uma escola pianista que estabelece o caminho de Beethoven a Liszt.

Teatro São Luiz. Rua António Maria Cardoso, 38 (Chiado). 3 Jan (Sex) 18.30. Entrada livre sujeia à lotação da sala, bilhetes disponíveis no próprio dia uma hora antes do concerto