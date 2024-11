Dr. Strangelove na Casa da Achada

Segunda-feira é dia de cinema na Casa da Achada. Esta semana com Dr. Strangelove or How Ilearned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Stanley Kubrik, 1964 (95'), no ciclo de cinema de Dezembro, "Quem tem medo da paz?", às 21.30.

"Quem levanta a voz contra a guerra é visto como lírico, ingénuo, sonhador. E, apesar de tudo, são milhões no mundo inteiro, a entender que é preciso travar o capitalismo, o imperialismo e a guerra (que não sabem viver uns sem os outros), e a exprimi-lo de muitas formas, nas ruas, nas vidas, nas artes. E se o cinema nos ajudasse? Luz, câmara... cessar-fogo, já!", diz um excerto da apresentação do ciclo de Dezembro, "Quem tem medo da paz?".

Casa da Achada. Rua da Achada, 11 (Mouraria). Seg 21.30. Entrada livre