Dullmea, na Zabra

Na sexta-feira 10 a Zabra abre as portas para o primeiro concerto do ano. Dullmea convida a mergulhar no seu universo, em que voz e electrónica se fundem num instrumento uno para nos fazer descobrir novas e desafiantes paisagens sonoras. Nesta sessão a artista não faz uso de música pré-gravada e interpreta uma selecção de peças do seu repertório com momentos que ora trazem luz à singularidade da voz solo, ora se transfiguram em catedrais sónicas.

Zabra. Rua Alexandre Braga, 15 B. 10 Jan (Sex) 19.00. Entrada livre