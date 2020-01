Treinar de forma intensa em pouco tempo parece-lhe infrutífero? Não é. Se tiver ajuda de electroestimulação melhor ainda. Os estúdios E-fit já se encontram em vários locais como Sintra, Expo, Telheiras, Ericeira, Lumiar, Parede, Cascais e Paço de Arcos, mas ganharam outra dimensão quando a apresentadora Isabel Silva, utilizadora assídua destes treinos, se juntou à cadeia e abriu um em nome próprio no Campo Pequeno. Nestes treinos precisa de um equipamento especial para ficar ligado às máquinas (salvo seja), isto porque é a tecnologia do fato onde se prendem os electrodos que permitem a eletroestimulação. Estes treinos de 25 minutos com PT podem equivaler até 90 minutos de actividade física convencional, por isso se quiser poupar tempo está aqui uma boa opção. As aulas decorrem por marcação prévia e tem sempre de ter uma avaliação física antes de obter um plano.