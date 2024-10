Elas Falam, no Teatro Romano

Com os soldados romanos, chegavam também à Península Ibérica as suas mulheres, escravas e amantes, de que a história pouco reza. Nesta exposição, os objectos encontrados no sítio arqueológico de Augusta Emerita - a actual Mérida, que era capital da província romana da Lusitânia, à qual Felicitas Iulia Olisipo/ Lisboa pertenceu administrativamente - permitem dar voz a estas mulheres e recuperar o rasto das suas vidas. Integrada na programação da Mostra España, esta exposição é uma parceria do Museu de Lisboa-Teatro Romano com o Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida, o Consórcio Ciudad Monumental de Mérida e o Museo Nacional de Arte Romano.

Museu de Lisboa-Teatro Romano. Rua de São Mamede, 3 A. De 2 Out até 24 Nov. Ter-Dom 10.00-18.00. 3€ (entrada livre ao domingo até às 14.00 para residentes no concelho)