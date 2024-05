Entre o pinhal e a praia – Fonte da Telha

A Time Out diz

No feriado de quinta, 13 de Junho, vá conhecer uma outra Fonte da Telha, de que talvez não se tenha apercebido. Aproveitando a baixa-mar, a caminhada percorre uma extensão imensa de praia deserta espelhada pela maré, avançando até à zona da Lagoa de Albufeira, local onde a areia, o mar, a lagoa e o pinhal se encontram. O regresso faz-se por trilhos de areia e terra batida, pelo interior do pinhal, por um trilho pouco conhecido, com paisagens incríveis do mar, que nos leva de novo até à praia, por onde se percorre o último quilómetro, até ao ponto de partida.

Percurso circular exigente, de 17 km, 6 horas de duração. Ponto de encontro: Praia da Fonte da Telha / Restaurante Beira Mar. Inscrições em Green Trekker. 13 Jun (Qui) 10.00-16.00. 15€