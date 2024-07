Épico e trágico – Camões e os românticos, no MNAA

Inaugura hoje, quinta-feira, 11 de Julho, pelas 17.30, na Sala do Tecto Pintado do MNAA, a exposição "Épico e trágico – Camões e os românticos".

No ano em que se celebram os 500 anos de nascimento de Luís de Camões (1524-1580), o Museu Nacional de Arte Antiga apresenta uma exposição temporária sobre o poeta português, autor de Os Lusíadas, com um conjunto de obras que consagram o arranque do Romantismo na arte portuguesa. Este movimento artístico exalta os valores tradicionais, celebrando a história nacional e os seus heróis, razão pela qual surge nesta época todo este interesse pelo épico de Camões.

Entre as obras expostas, destaque para um óleo sobre tela de Francisco Vieira Portuense intitulado Vasco da Gama na Ilha dos Amores (Os Lusíadas, Canto IX), parte de uma série de composições para ilustrar cada um dos dez Cantos do poema, num projecto para uma grande edição que não chegou a acontecer, e destaque ainda para um estudo, em carvão e giz sobre papel, de A Morte de Camões, de Domingos Sequeira, dada a impossibilidade de exibir o quadro que foi apresentado no Salon de Paris de 1824 e oferecido ao imperador D. Pedro I (D. Pedro IV, de Portugal), que, lamentavelmente, se perdeu. A exposição é comissariada por Alexandra Markl e Raquel Henriques da Silva.

Museu Nacional de Arte Antiga. Rua das Janelas Verdes, 17. Ter-Dom 10.00-18.00. 12 Jul-29 Set. 10€ (entrada livre aos domingos e feriados para residentes em Portugal)