Ervas e plantas comestíveis nas aldeias de Sintra

Fernanda Botelho é uma espécie de encantadora de plantas, já se sabe. Este domingo a autora de livros sobre botânica leva-o a descobrir o Património Botânico de Sintra onde florescem ervas e plantas medicinais, com um passeio no centro histórico da vila. Fernanda Botelho conduz os participantes a um cantinho secreto que é uma verdadeira pérola da biodiversidade. No cardápio não faltam plantas de chás, plantas usadas em mosteiros, plantas associadas à magia, à cura, plantas usadas na perfumaria e na cozinha.

Ponto de encontro: Igreja Paroquial de Colares. Dom 10.00. reservas@greentrekker.pt. 15€.