A Time Out diz

Nos 900 hectares do Parque Florestal de Monsanto, há 16 que são vedados ao público e onde os participantes são levados a conhecer uma torre de observação da natureza, um lago artificial que recria uma zona húmida com a sua flora e fauna características, sobreiros que nunca foram descortiçados, uma mina de água antiga, um observatório de aves, um centro de recuperação de animais silvestres (o CRAS) e uma enorme diversidade de fauna e flora.

Criado em 1993, o Espaço da Biodiversidade é um misto de santuário de natureza e de campo de experiências dos investigadores, que ali ensaiam modelos que poderão vir a replicar no parque florestal. Enquanto o percorremos, ficamos a saber como a árida Serra de Monsanto foi transformada no enorme e praticamente auto-sustentável parque florestal que hoje temos.

Percurso linear e fácil. Inscrições: 21 817 0200 ou monsanto.inscricoes@cm-lisboa.pt . Ponto de encontro: Espaço Monsanto. 3 e 10 Fev (Sáb) 10.00 e 16.00. Entrada livre