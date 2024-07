Fausto Giaccone – O Povo no Panteão

"Ribatejo, 31 de Agosto de 1975, domingo. Trabalhadores e famílias do Couço vão pelos campos, em festa, transportados por camiões e tratores, para ocupar mais uma propriedade."

A legenda da foto em destaque resume bem o tema da exposição e a forma como este período foi vivido. São 43 fotografias do italiano Fausto Giaconne, parte delas a cores, o que para o caso é bastante relevante, que foram escolhidas pelo próprio fotógrafo para esta exposição das Comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril no Panteão Nacional, inaugurada em Maio. A não perder – termina a 25 de Agosto.

Panteão Nacional. Campo de Santa Clara. Ter-Dom 10.00-18.00. Até 25 de Agosto. 8€ (grátis domingos e feriados para cidadãos residentes em Portugal).