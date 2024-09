Festa de abertura do CAM

O Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM) reabre este fim de semana com dois dias de festa. Há música programada pela Filho Único, visitas guiadas, oficinas para famílias, performance, conversas e… tatuagens. São cinco as exposições que vai poder ver. Na galeria principal, Leonor Antunes, com 30 peças escultóricas que fazem a exposição “da desigualdade constante dos dias de leonor”. Ao lado, a exposição "O Calígrafo Ocidental. Fernando Lemos e o Japão", que tem como base a viagem de seis meses do artista ao Japão, em 1963. Na Galeria da Colecção, “Linha de Maré”, com 80 peças do CAM. Por fim, a futura Sala de Desenho alberga Bardo Loop, uma instalação em vídeo de Gabriel Abrantes. Pode ainda ver instalação de vídeo site-specific "M5A5", de Go Watanabe, no Espaço Projecto, e "The Voice of Inconstant Savage", de Yasuhiro Morinaga, na Sala de Som, ambas peças da Temporada de Arte Contemporânea Japonesa. E mais uma boa notícia: a entrada é gratuita até 7 de Outubro.

CAM. Rua Marquês de Fronteira. Qua-Seg 10.00-18.00. Entrada livre até 7 de Outubro