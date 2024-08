Festa de reabertura da Casa do Comum

Sábado 31 de Agosto, dia de festarola na reabertura da Casa do Comum, com DJ Vibes, aka Tiago Gomes, um velho conhecido das pistas de dança de Lisboa, em espaços como MusicBox, Lounge, Europa, Sabotage e Damas. Nesta noite, partilha a cabine com amigos no dia que também é do seu aniversário. A partir das 23.00, com entrada livre. Antes, às 21.00, o concerto de 30 anos de carreira de Tiago Gomes, com Flak, José Lencastre e convidados, com entrada paga (10€) e oferta de CD).

Casa do Comum. Rua da Rosa, 285. Entrada livre a partir das 23.00