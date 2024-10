Festa dos 90 anos de Monsanto

Sexta-feira 1 de Novembro Monsanto faz 90 anos e a festa faz-se durante o dia todo, com participação livre em todas as actividades. Logo pelas 09.30 uma caminhada de 5 km, em que poderá plantar uma árvore, seguida de uma estafeta de duplas de 15 km às 10.00 (inscrição aqui), ambas com partida do Anfiteatro Keil do Amaral. Ao início da tarde, das 14.30 às 16.00, uma visita ao Espaço Biodiversidade, sempre de não perder (inscrição em monsanto.inscricoes@cm-lisboa.pt).

Noventa anos são noventa anos, por isso, será pintado um mural colectivo no Centro de Interpretação de Monsanto, com início às 15.15. A tarde segue com uma oficina de semeadura de espécies frutícolas e hortícolas, um magusto e hora e meia de música. Às 17.30, num encontro com moradores e utilizadores mais antigos do parque, vão conhecer-se histórias, lendas e mitos sobre o parque.

Os festejos acabam com chave de ouro, com uma performance artística na floresta, já de noite, entre as 19.30 e as 20.30, num percurso pelo Centro de Interpretação de Monsanto, Monte das Perdizes e a clareira no antigo campo de tiro.

Programação detalhada de todas as actividades aqui.